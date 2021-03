Co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej. Na to nie ma szczepionki. Porażający raport WHO

Powyższe fakty i wnioski pochodzą z globalnego raportu opublikowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Autorzy badania przeanalizowali dane ze 161 krajów, zbierane w latach 2000-2018. Wynika z nich jasno, że jedna trzecia kobiet na całym świecie, które ukończyły 15 lat, co najmniej raz w życiu doświadczyła przemocy fizycznej albo seksualnej.

Przemoc domowa prowadzi przede wszystkim do poważnych urazów psychicznych, depresji, stresu pourazowego, ale także do fizycznych obrażeń, niechcianych ciąż, wzrostu liczby aborcji, poronień, przedwczesnych i martwych urodzeń. 42% kobiet , które doświadczyły przemocy ze strony partnera, zgłasza obrażenia będące jej konsekwencją. W dodatku kobiety doświadczające przemocy są o 16% bardziej narażone na poronienie i o 41% bardziej narażone na poród przedwczesny. W wielu wypadkach przemoc kończy się zabójstwem lub samobójstwem.

Przemoc wobec kobiet wpływa również na zdrowie i samopoczucie najmłodszych. Dzieci dorastające w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, mogą cierpieć na szereg zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych. Niestety w wielu wypadkach będą one stosowały przemoc w swoim dorosłym życiu. Równie ogromne są społeczne i ekonomiczne koszty przemocy. Wywołują one skutki w całym społeczeństwie, lecz to kobiety są nimi najsilniej dotknięte. Mogą cierpieć z powodu izolacji, niezdolności do pracy, utraty zarobków, braku udziału w regularnych zajęciach oraz ograniczonej zdolności do opieki nad sobą i swoimi dziećmi.

W pandemii liczba ofiar rośnie

Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 niosą w sobie poważne skutki społeczne i ekonomiczne. Ograniczenia dotyczące wychodzenia z domu i dostępu do usług znacząco zwiększyły stopień narażenia kobiet na agresywnych partnerów i podniosły czynniki ryzyka. Sytuacje kryzysowe - takie jak obecna - mogą zaostrzyć istniejącą przemoc, na przykład ze strony partnerów intymnych, a także przemoc seksualną niezwiązaną z partnerami. Mogą również prowadzić do nowych form przemocy wobec kobiet.