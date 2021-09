Co trzeci Polak ma nadciśnienie. Poznaj owoc, który ma udowodnione działanie obniżające poziom tętniczego ciśnienia krwi [GALERIA, WIDEO]

- Warzywa i owoce są doskonałym źródłem chociażby witaminy C, która powoduje elastyczność naczyń krwionośnych i to również jest korzystne z punktu widzenia nadciśnienia. Kolejna rzecz to masa przeciwutleniaczy. Tutaj chciałabym zaproponować owoc, może mniej znany, jakim jest aronia. Owoc ten ma udowodnione działania obniżające poziom tętniczego ciśnienia krwi- mówi dietetyczka.