Co to znaczy WAGs? WAGs reprezentantów Polski. Żony i partnerki piłkarzy czasami przykuwają większą uwagę niż zawodnicy

Co to znaczy WAGs?

WAGs to akronim, składający się z pierwszych liter słów "Wifes" (żony), and (i) oraz girlfriends (dziewczyny). W dużym skrócie jest to określenie partnerek piłkarzy. Najczęściej są one różnego rodzaju celebrytkami. Mogą to być modelki, piosenkarki lub popularne dziś instagramerki. Często są to panie mające własne biznesy, własną karierę i są rozpoznawalne tak samo jak ich mężowie i partnerzy.

WAGs to bardzo wygodny termin, który z marszu wkradł się także do naszej świadomości i naszego języka. Dziś mało kogo ten zwrot dziwi. WAGs pozwala w jednym krótkim haśle uwzględnić wszystkie partnerki piłkarzy bez zagłębiania się, czy to żona czy dziewczyna lub narzeczona.

Oczywiście reprezentanci Polski również mają u swego boku żony, narzeczone i dziewczyny. Polskie WAGs można podzielić na te, o których wiemy bardzo dużo (Anna Lewandowska, Marina Łuczenko-Szczęsna). oraz te, które są dla nas niemal anonimowe (Martyna Świderska, Anna Fabiańska).