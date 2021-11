Co to jest świadoma pielęgnacja włosów? Zobacz, czy będzie to metoda dobra dla Ciebie

Świadoma pielęgnacja włosów - co to jest?

W reklamach szamponów czy odżywek do włosów widzimy lśniącą taflę idealnych włosów, które pięknie się układają. Czy taki obraz jest możliwy w rzeczywistości? Oczywiście, ale wymaga czasu i cierpliwości. Można się do niego zbliżyć, rozpoczynając przygodę ze świadomą pielęgnacją włosów.

Kluczem jest dobranie odpowiednich produktów oraz wypracowanie nawyków, które ulepszą pielęgnację włosów. Warto pamiętać, aby:

nie spać z mokrymi włosami,

nie wycierać włosów zbyt mocno ręcznikiem po umyciu,

nie myć włosów pod gorącą wodą,

regularnie podcinać końcówki włosów.

Co to jest równowaga PEH?

PEH to skrót, który pochodzi od składników w produktach do pielęgnacji włosów. W takim razie równowaga PEH to dostarczanie włosom danych składników w odpowiednich proporcjach - protein, emolientów i humektantów. Od czego mogą zależeć proporcje, aby włosy były w dobrej kondycji?

od rodzaju porowatości włosów,

od kondycji włosów,

od potrzeb włosów,

od warunków atmosferycznych

Jakie produkty przydadzą się do włosingu?

Świadoma pielęgnacja włosów to nie tylko używanie odpowiedniego szamponu. Warto zaopatrzyć się też w kilka innych produktów: