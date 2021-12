Co to jest śpiulkolot? Wybrano Młodzieżowe Słowo Roku 2021. Zobacz wyniki plebiscytu PWN

Organizatorem plebiscytu jest Wydawnictwo Naukowe PWN, w tym roku partnerem inicjatywy jest Uniwersytet Warszawski.

Zwycięzca plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku, czyli „śpiulkolot” zdobył 9 656 głosów. Co oznacza to słowo? To miejsce do spania, słowo nawiązuje do mema. Śpiulkać to po prostu „spać”.

Drugie miejsce zajęła „naura” – to skrót od „na razie”, zwrot używany na pożegnanie. Na „naurę” zagłosowało 9 401 osób.

Trzecie miejsce zajęła „twoja stara” (6 665 głosów). Funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypowiedź.

Przyznano także Nagrodę Jury. Kapituła wskazała na najciekawsze językowo słowa. W tym roku nagroda główna przypadła słowu „mrozi”. – Nagroda za kreatywność językową okazała się ona na tyle znacząca, że gdy w analogicznych plebiscytach w Niemczech i w Austrii zwycięża w tym roku hasło cringe, my mamy już popularny polski odpowiednik. Słowo mrozi podąża za sensem oryginalnego słowa, bo o cringe'u (spolszczanym często jako krindż) mówiono, że opisuje dreszcz zażenowania, ciarki żenady. Sytuację, w której wstydzimy się, że coś oglądamy albo czemuś się przysłuchujemy. Czasownik mrozić koresponduje zarazem z popularnym emoji ze zmarzniętą, lodowatą buźką i zębami wyszczerzonymi w grymasie, który zdaje się w postaci ikonicznej demonstrować bliskość odczuć chłodu i zażenowania – komentują członkowie jury.