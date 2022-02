Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 8.02.2022

To już jutro ❗ Budnex Stal Gorzów - piłka ręczna w 1/8 Pucharu Polski zmierzy się z kolejnym zespołem z PGNiG Superliga 💪 Tym razem do Gorzowa przyjeżdża Grupa Azoty Unia Tarnów ❗ Czekamy na Wasze wsparcie i doping 🗣 Budnex Stal Gorzów 🆚 Grupa Azoty Unia Tarnów 🏆: 1/8 Pucharu Polski 📆: 9 lutego ⏰: 18:00 🏟: Hala SP 20 Bilety do kupienia ➡️ w Sklepie Kibica przy Stadionie, a w dniu meczu także od 17.00 w kasie przed wejściem na Halę SP 20 ☝️ ➖ #StalowaRodzina💛💙 #MojeBermudy Stal Gorzów Gorzów EchoGorzowa.pl Budnex Deweloper - Gorzów, Poznań, Szczecin, Zielona Góra Duet Catering Międzyrzecz