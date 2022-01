Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 5.01.2022

Największe żużlowe drużyny na Facebooku. 5.01.2022 na profilu "Stal Gorzów" pojawił się post: "Kwiaciarnia Słoneczna dołącza do Stalowej Rodziny 🤜🤛 To będzie nasz 1️⃣ wspólny sezon 😉 Dziękujemy za zaufanie i liczymy na wieloletnią współpracę 👍 ✅ KWIACIARNIA SŁONECZNA działa na rynku od 5 lat i nieustannie się rozwija. Najważniejszy jest klient. Wszystkie towary, zamówienia i usługi są wykonywane według oczekiwań zamawiającego. ✅ Kwiaciarnia Słoneczna wykonuje wszystko co jest związane z kwiatami. Kwiaciarnia realizuje pojedyncze bukiety, wiązanki, kosze kwiatowe, kwiatowe boxy oraz kompozycje z kwiatów żywych i sztucznych. Firma zajmuje się także dekorowaniem kwiatami sal, samochodów oraz kościołów. Służy swoim doradztwem i dowozem. Kwiaciarnia Słoneczna ⤵️ ul. Słoneczna 7E/2a/2 66-400 Gorzów Wielkopolski ☎️: 882 851 097. "

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

👨‍🏫 Pytanie 2. 👩‍🏫 Odpowiedź tylko w formie wiadomości prywatnej. Powodzenia! _ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz Żużlowcy w sobotę jadą na Głodówkę

Żużlowcy Stelmet Falubazu Zielona Góra kolejny raz dołączą do akrobatów UKS "As" Zielona Góra i wyjadą w góry, aby tam przygotowywać się do sezonu ⤵ --- #KSF22 #NaMaxa Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis Myjki Warsztatowe Firma Gołębiewski zostaje z nami! - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

🤝 Producent "Gołębiewski" Rolety , moskitiery , bramy na kolejny rok z GKM Grudziądz S.A.! Szczegóły:⤵

Już 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ karnetów trafiło w Wasze ręce ❗ Dołącz i Ty do #StalowaRodzina2022 ❗️ Dziękujemy, że jesteście z nami 🤜🤛 Do zobaczenia na Jancarzu👊 #KarnetWygrywa ➖ #StalowaRodzina #MojeBermudy Stal Gorzów Gorzów EchoGorzowa.pl

Niezwykle miło nam, że już siódmy sezon z rzędu będziemy współpracować z Fabrykarowerow.com‼ Co więcej, już 15. stycznia nasi zawodnicy wezmą udział w otwarciu nowej siedziby dystrybutora marki Trek, która mieścić będzie się w Częstochowie przy ulicy Drogowców 12. W imieniu Fabrykarowerow.com zapraszamy w godzinach 10:00-15:00🤍💚 __ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz

W nowy rok 2022 wchodzimy z przytupem 💥 Częstochowa = Włókniarz Częstochowa 💚 Dla mieszkańców naszego miasta Włókniarz to coś więcej niż klub, dlatego od nowego sezonu zachęcamy Was do używania hasztagu #ZuzlowaCzestochowa 👩‍❤️‍👨 __ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz

Sasz Design jest już z nami 1️⃣1️⃣ sezon ❗️ To partner, na którego zawsze możemy liczyć ❗️ Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Razem tworzymy Stalową Rodzinę 👊 ✅ Firma SASZ DESIGN charakteryzuje się jakością, elastycznością i oryginalnością przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny. Dbając o rozwój firmy nie trzyma się schematów – realizuje nawet najbardziej nietypowe pomysły. Dla Sasz Design nie ma słowa „niemożliwe” – istnieje tylko „wymagające więcej czasu”, a ich czas jest zawsze do dyspozycji klientów. Najmniejsze realizacje mieszczą się na dłoni, największe widać z odległości 5000 metrów! ✅ Przedsiębiorstwo oferuje jeden z najszerszych na rynku zakres usług marketingowych a jakości realizacji nic nie potwierdzi lepiej niż coraz dłuższa lista firm, z którymi współpracuje. ✅ Sasz Design realizuje zamówienia na wszelkich płaszczyznach reklamy takich jak: projekty graficzne, poligrafia czyli druk offsetowy i cyfrowy, reklama wizualna m.in. druk wielkoformatowy, reklama na samochodach, szyldy i systemy podświetleniowe. Przygotowuje również kampanie reklamowe, indywidualnie dostosowane gadżety reklamowe, strony www i prezentacje multimedialne. W swojej ofercie oferuje również popularne sezonowo kalendarze oraz kartki świąteczne. 🌐: www.saszdesign.com Siedziba firmy ⤵️ ul. Walczaka 112 (biurowiec SPARTHERM), 66-400 Gorzów Wielkopolski ☎️: +48 500 567 875

Kupując karnet na sezon 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ oszczędzasz czas oraz pieniądze.👌 W cenie karnetu☝ ✅ mecze rundy zasadniczej PGEE ✅ mecze U-24 Ekstraliga ✅ zawody młodzieżowe ✅ mecze sparingowe Karnety dostępne 👉 www.bilety.ksul.pl 👉 stoisko klubowe w Galerii Leszno (godz.12 - 20) ZAPRASZAMY 🤟 #KSUL ⬜🟦 #JestemBykiem #PGEE

Godziny otwarcia stacjonarnego Sklepu Kibica przy W69 w najbliższych dniach: Wtorek 04.01 10:00 - 18:00 Środa 05.01 10:00 - 18:00 Czwartek 06.01 nieczynne Piątek 07.01 nieczynne Sobota 08.01 nieczynne Codziennie i o każdej porze zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego www.falubaz.sklep.pl

