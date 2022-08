Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 4.08.2022

Wszyscy na Motoarenę! – Podczas ostatniego meczu na Motoarenie nasi kibice pokazali, że ciągle kochają żużel i chętnie chcą zasiadać na toruńskim stadionie. Bardzo nas to cieszy i mamy nadzieję, że tak będzie podczas meczu z Betardem Spartą. W końcu przyjeżdża do nas Mistrz Polski! – powiedziała Ilona Termińska. W celu uniknięcia kolejek w kasach zachęcamy do zakupu biletów w przedsprzedaży 👇 Bilety do nabycia: 👉 https://kstorun.kupbilety.pl 👉 Motoarena - Punkt Obsługi Kibica - poniedziałek-piątek w godzinach 10:00-16:00 🟡🔵⚪️ #ŻyjeMyŻużlem #PGEEkstraliga