Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 27.05.2022

Norbert Krakowiak i Przemysław Pawlicki ścigali się w czwartkowe popołudnie. 🇸🇪 Trudny i wymagający tor był powodem przerwania zawodów w szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Po 7 wyścigach ekipa Indianerny Kumla prowadziła w Hallstavik z Rospiggarną 25:17, jednak sędzia zakończył to spotkanie nie zaliczając wyników. "Norbi" zdążył uzbierać 9 "oczek". 👤 Norbert Krakowiak ➡️ 9 (3,3,3,u) 🇩🇪 W turnieju 33. International OB Pokal w niemieckim Stralsund wziął udział Przemysław Pawlicki. Zawodnik ZOOLESZCZ GKM z 10 punktami dostał się do wyścigu barażowego, jednak nie zdołał awansować do finału. 👤 Przemysław Pawlicki ➡️ 10 (2,3,0,3,2) + 3 miejsce w barażu 📸 Marcin Karczewski