Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 24.02.2022

3️⃣ wspólny sezon z firmą Bokaro Gorzów. Dziękujemy za zaufanie i witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ BOKARO - od19 lat ich ekspozycje łazienek inspirują do zmian. Nie zdjęcia i katalogi, ale prawdziwy produkt. Z jego fakturą i kolorem. To właśnie zobaczyć można w salonach firmy, których łączna powierzchnia ekspozycyjna to ponad 15 tys. m2. Włoska finezja - Solidna, niemiecka jakość - Wyroby polskich producentów. To wszystko znajdziesz w salonach Bokaro. Kompleksowa oferta nieustannie się zmienia. Każdego roku firma wprowadza do niej nowe, starannie wyselekcjonowane kolekcje, reprezentujące różnorodne style dekoracyjne. ✅ BOKARO - sprawdzony partner w biznesie. Nieprzypadkowo blisko połowę sprzedaży firmy stanowi obsługa inwestycji. Zaufało już Bokaro ponad 2,5 tys. deweloperów, inwestorów i największych w kraju firm wykonawczych. Bokaro służy pomocą w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, a także doradztwem technicznym. Zaplecze magazynowe jest gwarancją ciągłości dostaw, a dzięki wysokiej pozycji u dostawców firma negocjuje specjalne rabaty inwestycyjne. Bokaro Gorzów ⤵️ Kobylogórska 16 66-400 Gorzów Wielkopolski ☎️: 95 72 86 393 🌐: https://www.bokaro.pl/