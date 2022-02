Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 23.02.2022

Nowy partner na Stalowym pokładzie ❗️ Dziękujemy za zaufanie i współpracę firmie AM OKNA 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ AM OKNA to firma, która powstała w Gorzowie Wielkopolskim w 2005 roku, jako rodzinne przedsiębiorstwo z aspiracjami do stania się przedsiębiorstwem o międzynarodowym zasięgu. Działania AM Okna od samego początku nakierowane były zarówno na rodzimy rynek, ale także na klientów zagranicznych. ✅ Obecnie firma koncentruje się na produkcji najwyższej jakości okien i drzwi z aluminium oraz PVC. AM Okna posiada bogatą ofertę, która obejmuje również dodatki do okien, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe, bramy garażowe, drzwi zewnętrzne oraz systemy zintegrowane SmartDom. Dbając o najwyższy standard realizacji usług firma zapewnia klientom wstępny pomiar, profesjonalny montaż oraz transport wielkogabarytowy. ✅ Nadrzędnym celem firmy jest świadczyć takie usługi, jakich sama oczekuje od profesjonalistów o światowym zasięgu. AM Okna doskonali i rozwija kompetencje swojego zespołu, aby oferowane produkty i usługi spełniały nowoczesne normy. AM OKNA B.Szymkowiak Sp. z o.o. Sp. k. ⤵️ ul. Podmiejska 21a 66-400 Gorzów Wielkopolski ☎️: 512 345 678 🌐: https://www.amokna.pl/