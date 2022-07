Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 22.07.2022

What time is it? #RaceTime 🔥 Dziś wieczorem na #Olimpijski ostatni mecz rundy zasadniczej. By przypieczętować awans do Play-Off musimy wygrać ‼️ Jeśli nie macie jeszcze planów na piątkowy wieczór, to ostatnie bilety na to wydarzenie są jeszcze dostępne na https://bilety.wts.pl ⏰⏰⏰ 🎉 Od 18:00 na pergoli przy Stadionie Olimpijskim działa STREFA KIBICA - w programie m.in. sesja autografowa z zawodnikami Betard Sparta Wrocław 💳 Odbiór Karnetów w kasie info, obok kas biletowych, przy bramie numer 2. Odbiór możliwy od 16:00 🔓 Otwarcie bram stadionu o godzinie 19:00 🚗 Parking dla kibiców na "polach marsowych". Wjazd od ulicy Mickiewicza. Parking płatny 10 zł. 📕 #ProgramMeczowy dostępny na stoiskach z gadżetami w cenie 10 zł. 📲 bilet na mecz możesz okazać na urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj jedynie o jego naładowaniu. 📸 koniecznie pokażcie nam jak kibicujecie! Wrzucajcie swoje zdjęcia na fb i insta z hashtagiem #ToJestSparta