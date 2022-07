Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 21.07.2022

Bardzo niewiele zabrakło Franciszkowi Karczewskiemu, aby awansować do finału Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Franek zakończył dzisiejsze eliminacje na torze w Krośnie z dorobkiem 10 punktów, co uplasowało go na 5. miejscu 🦁. Nieco słabiej zaprezentował się Jakub Martyniak, który zdołał wywalczyć 3 oczka i zajął 13 lokatę. Naturalnie w finale MIMP biało-zielonych reprezentować będą Jakub Miśkowiak#515 oraz Mateusz Świdnicki Racing Team 🤍💚. 🌎https://tiny.pl/wh293 _ #ZuzlowaCzestochowa