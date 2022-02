Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 17.02.2022

To już 9️⃣ wspólny sezon z firmą I.M.C. Engineering Poland 👍 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ I.M.C ENGINEERING POLAND specjalizuje się w cięciu stali, wstępnej obróbce mechanicznej elementów konstrukcji, montażu i spawaniu nawet najbardziej skomplikowanych konstrukcji stalowych i ich końcowej obróbce mechanicznej. Firma liczy obecnie ponad 220 osób i posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 3834, DIN 18800, ISO 15085 w najwyższych klasach. Jest to niezbędne gdyż komponenty produkowane w IMC w Gorzowie trafiają do dźwigów samojezdnych podnoszących od 40 do 700 ton oraz są komponentami pojazdów szynowych przewożącymi kilkaset osób. Wyroby te trafiają na cały świat od Korei Płd. przez Bliski Wschód, Europę do Stanów Zjednoczonych i Brazylii. ✅ Firma stawia na nowoczesność – prowadzone wraz z uczelniami badania naukowe mają na celu wdrożenie nowych technologii spawalniczych i stworzenie w Gorzowie zakładu spawalniczego znanego nie tylko w Europie ale i na całym świecie. IMC Engineering Poland Sp. z o.o. ⤵️ ul. Mosiężna 21 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: +48 95 737 22 15 🌐: https://imcpoland.pl