Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 15.08.2022

🆕 Chris Waennerstrom to kolejny zawodnik naszej drużyny U24, który będzie musiał zrobić sobie przerwę od żużla. Awizowany do udziału we wtorkowym spotkaniu #GRUOST w rozgrywkach #U24Ekstraliga Duńczyk w sobotę zaliczył groźny upadek na torze w Holsted, czego efektem jest złamanie kręgów kręgosłupa. Stay strong Chris!✊ 📸 Marcin Karczewski