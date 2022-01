Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 15.01.2022

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

MTC Motocyklowy Świat Marcina dołącza do grona Sponsorów częstochowskiego Włókniarza 🔥 Witamy w biało-zielonej rodzinie 🤍💚 Firma od samego początku związana jest z motocyklami i działa w Częstochowie od 2004 roku. Zajmuje się serwisem oraz sprzedażą motocykli, specjalizuje się w sprowadzaniu bezwypadkowych motocykli z USA i KANADY. Właściciel firmy Marcin Puchała jest twórcą jedynej w Polsce motocyklowej interaktywnej platformy edukacyjnej i społecznościowej. Pasja do motocykli sprawiła, że tematy takie jak edukacja i przygoda to priorytety firmy. W ofercie można znaleźć motocyklowe imprezy, wyprawy oraz szkolenia. W sprzedaży NOWOŚĆ na rok 2022 elektryczne motocykle dla dzieci hiszpańskiego producenta TORROT zgodnie z mottem firmy „PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ”. Więcej informacji ➡ www.marcinpuchala.pl 💪 _ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz