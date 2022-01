Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 14.01.2022

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

1️⃣3️⃣ wspólny sezon z Budnex Deweloper - Gorzów, Poznań, Szczecin, Zielona Góra 💪 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ BUDNEX jest firmą deweloperską, zajmującą się budową oraz sprzedażą mieszkań. Na rynku funkcjonuje od 1996 roku. Nasz partner działa na terenie północno-zachodniej Polski. Osiedla wybudowane przez Budnex znajdą Państwo, m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Poznaniu, Dziwnowie, czy Kołobrzegu. Jednym z atutów naszego partnera jest prowadzenie i finansowanie budów ze środków własnych spółki. Stabilna pozycja firmy na rynku, nieprzerwanie od ponad 20 lat była i jest gwarantem dla klientów. ✅ Obecnie BUDNEX jest największą firmą deweloperską działającą w Województwie Lubuskim, jednocześnie rozwija swoją działalność w województwach: Wielkopolskim i Zachodniopomorskim. Aktualnie firma prowadzi kilkanaście inwestycji, zarówno pojedynczych obiektów jak i całych osiedli mieszkaniowych, w czterech miastach wojewódzkich, a są to: Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Poznań, Szczecin a także w Swarzędzu, Dziwnówku, Kołobrzegu. Na przestrzeni swojej działalności Spółka zrealizowała ponad 9000 lokali mieszkalnych i usługowych oraz otrzymała wiele nagród i wyróżnień związanych z prowadzoną przez siebie działalnością. ✅ Firma Budnex jest sponsorem tytularnym piłkarzy ręcznych Stal Gorzów - piłka ręczna Budnex ⤵️ ul. Husarska 20 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: 500 010 912 🌐: https://www.budnex.pl/

Grupa #FalubazJunior wznowiła dzisiaj przygotowania do sezonu żużlowego 😀 Więcej zdjęć ▶ http://zuzel.falubaz.com/galeria/716 --- #KSF22 #NaMaxa Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis.eu Mobile Homes

Pani Katarzyna z Kartą "Program" 👏 Dołącz i Ty do #StalowaRodzina2022 ❗️ Czekamy na Ciebie 👊 Karnety do kupienia na stronie online 👉 bilety.stalgorzow.pl i w Sklepie Kibica przy Stadionie ☝ ➖ #StalowaRodzina💛💙 #MojeBermudy Stal Gorzów Gorzów EchoGorzowa.pl

Dziś przypominamy się Wam z naszym cyklem Retro Speedway, z którego jesteśmy mega dumni 😉 Od dwóch lat regularnie publikujemy retro wspomnienia w programach meczowych i na naszych mediach społecznościowych. Poniżej ściąga z tego, co ukazało się w 2021. Zapraszamy do lektury. _ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz Cykl Retro Speedway ukazuje się we współpracy z Retro Speedway