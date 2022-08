Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 13.08.2022

Drodzy Kibice Włókniarza i nie tylko - jest ważna sprawa! 🚨 Do końca zbiórki dla Kubusia Szwagruka pozostały już tylko 4 dni. Chłopczyk pilne potrzebuje bardzo drogiej operacji za granicą 🚑 Tym samym zwracamy się do Was z gorącym apelem o dołączenie się do pomocy! 🦁 __ #ZuzlowaCzestochowa