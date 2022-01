Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 13.01.2022

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

I jedziemy z kolejną rundą [email protected] 😎 Pamiętajcie, że w zabawie biorą udział tylko komentarze opublikowane na profilu Speedway Ekstraliga ❗️ Podsumowanie cyklu Retro Speedway w sezonie 2021

Dziś przypominamy się Wam z naszym cyklem Retro Speedway, z którego jesteśmy mega dumni 😉 Od dwóch lat regularnie publikujemy retro wspomnienia w programach meczowych i na naszych mediach społecznościowych. Poniżej ściąga z tego, co ukazało się w 2021. Zapraszamy do lektury. _ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz Cykl Retro Speedway ukazuje się we współpracy z Retro Speedway

Dwa zwycięstwa w pierwszych dwóch rundach [email protected] ❗💥 Dobrze Wam idzie! 😀 🟡🔵⚪️ #ŻyjeMyŻużlem

2️⃣0️⃣ stycznia w 1/16 Pucharu Polski Budnex Stal Gorzów - piłka ręczna zmierzy się z zespołem z PGNiG Superliga ‼ Stalowcy zagrają z TORUS Wybrzeże Gdańsk ‼ Czekamy na Wasz doping 🗣 📆: 20.01.2022 ⏰: 17.30 🏟: Hala SP NR 20, Szarych Szeregów 7 ➖ #StalowaRodzina💛💙 #MojeBermudy Stal Gorzów Gorzów EchoGorzowa.pl Budnex Deweloper - Gorzów, Poznań, Szczecin, Zielona Góra Duet Catering Międzyrzecz Szwedzi kolejnym sparingpartnerem Stelmet Falubazu Zielona Góra

Szwedzka drużyna Vargarna Speedway przyjedzie w kwietniu do Zielonej Góry i zmierzy się ze Stelmet Falubazem w sparingu ⤵ --- #KSF22 #NaMaxa Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis Myjki Warsztatowe

To już 8️⃣ wspólny sezon z Drew-Plast Mazowiecki 👍 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 💛💙 ✅ PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI świadczy od ponad 20 lat kompleksowe usługi w zakresie budownictwa obiektów użyteczności publicznej. Nasz partner realizuje inwestycje pod względem projektowym, budowlanym, sanitarnym, elektrycznym, a także aranżacji wnętrz. Ponadto firma z siedzibą w Różankach przeprowadza renowacje obiektów będących pod opieką konserwatora zabytków, co wyróżnią ją na tle konkurencji. ✅ PPUH Drew-Plast obecnie stawia na budownictwo, gdzie jako generalny wykonawca kompleksowo realizuje inwestycje dla inwestorów budżetowych, przemysłowych oraz indywidualnych. Firma jest jedną z najprężniej działających firm budowlanych w naszym regionie. Dysponuje własnym zapleczem, magazynami, wykwalifikowaną kadrą kierowniczą oraz pracowniczą, a także specjalistycznym sprzętem budowlanym dzięki któremu może sprawnie i terminowo realizować wszelkiego rodzaju zlecenia. PPUH Drew-Plast jest prężnie i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem. ✅ Wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza przy realizacji inwestycji wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i materiały najwyższej jakości. Drew-Plast szczególną uwagę przywiązuje do terminowości, a za swój największy sukces uważa zadowolenie i zaufanie ze strony klientów. PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI ⤵ Różanki, ul. Gorzowska 7 66-415 Kłodawa ☎: 95 731 09 83 🌐: http://www.drew-plast.biz

Pozdrowienia z Andory przesyła Max Fricke Racing 💪 🏋️‍♂️ --- #KSF22 #NaMaxa Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis Myjki Warsztatowe

👨‍🏫 Pytanie 8. 👩‍🏫 Odpowiedź tylko w formie wiadomości prywatnej. Powodzenia! _ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz Q&A: Tai Woffinden odpowiada na Wasze pytania!

Czego potrzeba do zdobycia mistrzostwa świata❓ Czy masz zamiar zostać w Betard Sparcie do końca kariery❓ Jakiej muzyki słuchach najczęściej ❓ To tylko niektóre z pytań jakie zdaliście w naszym Q&A Taiowi Woffindenowi. Jeśli nie znacie na nie jeszcze odpowiedzi jak najszybciej musicie to nadrobić ❗️ 📺 https://youtu.be/HhD1nZFY0Bc

Akcja #DawnoTemuNaSmoczyku 🤟 rozkręca się Dziękujemy za zdjęcia👌 Janusz Norek Luk Ada Czekamy na więcej 👍 #KSUL 🤟⬜🟦 #HistoriaKSUL