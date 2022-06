Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 11.06.2022

Oświadczenie klubu Stali Gorzów W dniu 10 czerwca br. Zarząd Klubu Stali Gorzów jednogłośnie podjął decyzję o przekazanie w dalsze zarządzanie klubem panu Waldemarowi Sadowskiemu uznając jego doświadczenie i dotychczasowe zaangażowanie w działalność operacyjną Zarządu. Decyzja Zarządu związana jest z utrzymaniem najwyższych standardów prowadzenia bieżących zadań oraz nadzór nad realizacją strategii przyjętej na rok 2022 i przyszłe sezony. Powołanie Pana Waldemara Sadowskiego powinno również uspokoić emocje i spekulacje toczące się od paru dni wokół klubu, a całkowicie nie powiązane z jego działalnością. Zarząd prowadzi również rozmowy z lokalnymi władzami, instytucjami ,firmami oraz sponsorami czyli z szeroko pojętą STALOWĄ RODZINĄ i ze wszystkich stron otrzymujemy słowa wsparcia i chęci w pomocy celem utrzymania wyznaczonego kierunku rozwoju klubu. Wszystkim naszym przyjaciołom i kibicom bardzo dziękujemy za wsparcie w tych trudniejszych dla klubu chwilach i prosimy by nie zapominać o osobie ,która w ostatnich latach wniosła tak wiele serca i poświęcenia dla tego by klub był tak zorganizowany. W przyszłość patrzymy z wielkim optymizmem i liczymy, że w krótkim czasie problemy zamienią się w doświadczenie, które da nam siłę i energię do osiągania jeszcze większych sukcesów. Klub istnieje od 75 lat i nie jeden raz radził sobie z rożnymi problemami. to także buduje Jego JAKOŚĆ i WIELKOŚĆ.