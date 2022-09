Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 1.09.2022

Uwaga szkoły, uwaga przedszkola‼️ Zaskoczcie NAS swoją kreatywnością, a MY w zamian WAS odwiedzimy👌 👉 na zgłoszenia czekamy do 30 września 👈 A WIĘC DO DZIEŁA 💪 #KSUL ⬜🟦 #ByczaRodzina #PGEE #PGEEkstraliga