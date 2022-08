Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 1.08.2022

🔜 We wtorek nasza drużyna udaje się do Wrocławia na mecz w rozgrywkach #U24Ekstraliga. Znamy już awizowane składy na to spotkanie. 1️⃣. Norbert Krakowiak 2️⃣. Kacper Warduliński 3️⃣. Marius Hillebrand 4️⃣. Nicklas Aagaard 5️⃣. Kacper Pludra 6️⃣. Seweryn Orgacki 7️⃣. Wiktor Rafalski Szczegóły:⤵️ https://www.gkm.grudziadz.net/2022/08/01/awizowane-sklady-na-mecz-wrogru-u24/ 📸 Marcin Karczewski