Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 10.02.2022

Ogłaszamy konkurs dla par zakochanych w Falubazie. Podzielcie się z nami swoim uczuciem, rozwijając w komentarzu zdanie: "Moja jedyna miłość to Falubaz... ", a w Walentynki zapukamy do Waszych drzwi z nagrodami! Najbardziej kreatywna para otrzyma atrakcyjny pakiet od klubu i naszych partnerów. Do wygrania zestaw nagród: - romantyczne śniadanie od Między Bułami, które dostarczy Wam Bis Taxi Zielona Góra - 2 vouchery o wartości 50 zł do wykorzystania na przejazdy w Bis Taxi Zielona Góra - podwójne zaproszenie na inaugurację eWinner 1. ligi przy W69, gdzie Stelmet Falubaz Zielona Góra podejmie Aforti Start Gniezno Forma jest dowolna, ale liczymy, że zaskoczycie nas swoimi pomysłami. Zgłoszenia wysyłajcie do soboty 12 lutego. Ze zwycięzcą skontaktujemy się w niedzielę 13 lutego.