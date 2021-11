Co słychać u Margaret? Zobacz nowe fotki, które wrzuciła na swój Instagram

Najnowsze zdjęcia od Margaret na jej profilu na Instagramie

@urboishawty dołącza do grona @gajahornbyrecords 💌 nowa nuta URBOISHAWTY - KOCHA prod. @kacezet feat Margaret już 25.11 na kanale YT GH. Zapisujcie się do presave i te inne tegesy 🤍 I AM SO HAPPY I AM GONNA DIE