Co słychać u Macieja Dowbora? Zobacz nowe zdjęcia na Instagramie

Maciej Dowbor, syn polskiej prezenterki telewizyjnej Katarzyny Dowbor. Maciek Dowbor jest polskim dziennikarzem i prezenterem w telewizji Polsat oraz radiu RMF FM. Maciek prowadzi profil na Instagramie, na którym dzieli się nie tylko kulisami swojej pracy, ale również życia prywatnego. Zobacz nowe zdjęcia na Instagramie Macieja Dowbora. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "Taka zagadka?! Jak myślicie - gdzie się szykuję na wyjazd świąteczny?? Bukowina, Szwajcaria, Zanzibar czy Hiszpania?? Prawda jest taka, że jak mam zestaw do nurkowania, fency t-shirt od moich dziewczyn oraz portki z rekinem to jestem gotowy na każde wyzwanie! I nie straszna mi żadna pogoda czy inne przeciwności losu😂😂😂! I jak wiadomo, najlepszy outfit to taki, który kupisz w dobrej cenie. A jesli szukacie prawdziwych okazji, to do 29.11 trwa Black Week na @amazon.pl . A zniżki na niektóre produkty sięgają nawet 50%, więc warto poszukać dobrych okazji, nawet jeśli potrzebujecie tak jak ja letniego sprzętu! A dla tych, którzy mają Prime, dostawy są bezpłatne, bez minimalnej wartości zamówienia. Także tak. #wakacje #ferie #święta #cieplo #zimno #nurkowanie. "

Maciej Dowbor jest polskim prezenterem telewizyjnym i dziennikarzem. Prowadził wiele popularnych rozrywkowych programów telewizyjnych i o charakterze sportowym. Pasją Macieja Dowbora jest triathlon. Na swoim Instagramie Maciej Dowbor przedstawia urywki z życia prywatnego, kulisy pracy zawodowej, zdjęcia z przyjaciółmi i fotki z podróży.

Co nowego u Maćka Dowbora?

Rozwiń

Taka zagadka?! Jak myślicie - gdzie się szykuję na wyjazd świąteczny?? Bukowina, Szwajcaria, Zanzibar czy Hiszpania?? Prawda jest taka, że jak mam zestaw do nurkowania, fency t-shirt od moich dziewczyn oraz portki z rekinem to jestem gotowy na każde wyzwanie! I nie straszna mi żadna pogoda czy inne przeciwności losu😂😂😂! I jak wiadomo, najlepszy outfit to taki, który kupisz w dobrej cenie. A jesli szukacie prawdziwych okazji, to do 29.11 trwa Black Week na @amazon.pl . A zniżki na niektóre produkty sięgają nawet 50%, więc warto poszukać dobrych okazji, nawet jeśli potrzebujecie tak jak ja letniego sprzętu! A dla tych, którzy mają Prime, dostawy są bezpłatne, bez minimalnej wartości zamówienia. Także tak. #wakacje #ferie #święta #cieplo #zimno #nurkowanie

#AmazonPL #Współpraca #fajne

Rozwiń

Co Was wytrąca z równowagi?? 🤷‍♂️ Mnie wiele rzeczy, ale na pewno codzienne sprawy i… czasem żona oraz dzieci!👨‍👩‍👧‍👧😂😂

Macie swoje sposoby, jak się odciąć od tego całego zgiełku i jak zachować równowagę?? 🤔 Bo ja od pewnego czasu jestem kompletnie wyluzowany i przede wszystkim wewnętrzenie wyciszony. A co najważniejsze - wypoczęty i dobrze wyspany. A jak człowiek wyspany to i mniej nerwowy! Do niedawna wszystkie swoje problemy i stresy niestety mocno przeżywałem. Co przekładało się na ogólny nastrój i poczucie ciągłego przemęczenia - zarówno psychicznego jak i fizycznego. Wszystko zmieniło się parę tygodni temu, kiedy zacząłem testować @kanaste.pl 💪👍. Jak już wspominałem, byłem bardzo sceptycznie nastawiony do olejków CBD, ale serio… moje życie się zmieniło. Jeżeli chcecie sami na sobie sprawdzić jak działają olejki Kanaste to mamy dla Was dobrą wiadomość. Udało nam się dla Was załatwić super cenę na @kanaste.pl - do 28.11 na kod DOWBORY dostajecie aż 35% zniżki - takiej ceny jeszcze w tym roku nie było!!! Jestem ciekaw czy Wam również pomagają olejki CBD. Dawajcie znać jakie efekty zauważyliście u siebie??? #rodzina #obowiazki #dom #żona #kłopociki #życie #prozażycia #kanaste

Rozwiń

Widzicie to zaangażowanie, skupienie na partnerze, ten zakochany wzrok podczas romantycznego spotkania?! Prawdziwe, idealne małżeństwo 😂🤦‍♂️ Jak wytrwać wiele lat z Żoną, która nie należy do kobiet szczególnie prostych w obsłudze?! 🤔🤫😂 Po pierwsze - schodź JEJ Z drogi?? Zawsze. Nigdy nie zastanawiaj się dlaczego.

Przytakuj NAWET kiedy się z nią nie zgadzasz! 😬😬 Broń Boże nie pokazuj JEJ swoich słabości - od razu je wykorzysta!🤷‍♂️

Bardzo dużo pracuj, żeby była Ci dozgonnie wdzięczna za każdą NOWĄ parę butów. ( a poza tym może zatęskni) 😂😂😂

Jak Cię wkurzy to bez słowa, od razu uciekaj na tenisa, żeby nie wyżywać się na swojej ukochanej Żonie.😜

I najważniejsze - trzeba nauczyć się spędzać DUŻO czasu razem, ale w tym wszystkim chronić swoją osobistą przestrzeń, patrz na załączonym zdjęciu. Każdy ma to co Lubi - ja, biznesmen amator, szukający niesztampowych rozwiązań pozwalających pomnożyć kapitał, a ona zaintrygowana zażartą dyskusją z koleżanką o wyższości skromnej mini nad klasyczną małą czarną! Czy wszyscy mężowie są równie idealni jak ja? A może macie lepsze patenty? #zona #kolacja #romantycznie #para #małżeństwo #mąż

#DuetyzOrbit #Orbit #odzyskajswojblysk #wspolpraca

Rozwiń

Mistrz patelni powrócił😂😂! Jeżeli czujecie, że kuchnia nie jest Waszym przeznaczeniem, umiecie przypalić nawet wodę na herbatę, a oglądając kulinarne programy wzdychacie z bezsilności i zazdrości… to pomyślcie zawsze, że skoro nawet ja potrafię coś upichcić!! 😂😂💪 A to znaczy, że są potrawy tak proste jak odgrzewanie pizzy sprzed dwóch dni. Ups - przepraszam, to też można spieprzyć.😜🤷‍♂️🤫 To co?! Sprzedać Wam tajemny przepis na najszybszy makaron na świecie, którym podbijam serca moich dziewczyn?! Mam tylko nadzieję, że autor Dania, mój Szanowny Brat Młodszy @paweldowbor wyrazi zgodę?! Poza tym on w swojej knajpie @azzurro.restauracje robi takie cuda, że ten banalny przepis to tylko wstęp do najlepszej włoskiej kuchni na północ od Mediolanu!!😂😂😂 #niedziela #gotowanie #mistrzpatelni #jedzenie #wloskakuchnia #makaron

Rozwiń

Wiecie czemu Joasia wciąż siedzi w samochodzie?? Bo wciąż nie może wyjść z zachwytu po niespodziance jaką jej przygotowałem. Tylko nie wiem co zrobiło na niej większe wrażenie??? Sentymentalna podróż po miejscach naszych pierwszych spotkań i randek?? A może nowa Klasa C, którą ją dziś woziłem?? Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Aśce chodziło właśnie o samochód. Kurczę, chyba jednak właśnie się zaprzyjaźnia ze sztuczną inteligencją Mercedesa… i trochę ją nawet rozumiem, bo sam od kilku dni ciągle z nią gadam… w sensie inteligencją, bo skubana potrafi owinąć wokół palca. Ale na szczęście to jedyna kobieta, z którą mogę tyle gadać, a @joannakoroniewska nie jest zazdrosna.

Zresztą wszystkiego dowiecie w najnowszym odcinku Dowbory Be Happy, w którym wracamy do początków naszej znajomości… w pełni tego słowa znaczeniu! Wpadajcie dziś od 19.00 na nasz kanał, a zobaczycie gdzie tak naprawdę się pierwszy raz zobaczyliśmy, gdzie mieszkaliśmy i jak wyglądały nasze pierwsze randki!! @mercedesbenz_pl Link na moim BIO. #randki #pierwszerandki #nostalgia #zona #narzeczona #mąż #spotkanie #powrot #lzy #romantycznie #mercedesbenz #wspolpraca #dowborybehappy #sentyment

Rozwiń

Jaki kraj taki Aniołek Victoria’s Secret!😂😂🤦‍♂️ Skoro już mam takie aspiracje to może następnym razem wyskoczę w samej w bieliźnie ?! 😂 Czy może jednak mam Wam oszczędzić tego widoku?!😂😂😜🤦‍♂️ #dowbor #sesja #skrzydla #aniolek #model #modelka

Rozwiń

Czym to doprawić, żeby jednak dało się to zjeść?? To jest jakieś fatum🤦‍♂️🤦‍♂️🤷‍♂️‼️ Znów tak liczyłem na śniadanie z odgrzewanej pizzy. Co prawda to była pizza @joannakoroniewska , więc, żeby ja przejąć musiałem ją trochę spalić, ale tym razem przesadziłem, żeby nie miała ochoty … .🤦‍♂️ Ta jest naprawdę niejadalna.😢😢😂 #pizza #sniadanie #spalone #zjesc #niejeść #dieta

Rozwiń

Z czego by tu żyć w tej Hiszpanii?! 🤔😂 Macie jakieś pomysły?! Bo po 16to godzinnym pobycie na Costa del Sol warunki pogodowe w PL nieco osłabiły moje morale i już się zastanawiam kiedy znów wrócę do słońca.🙏🏻🙏🏻🌞🌞 Bardziej smażalnia flądry bałtyckiej czy jednak wejść w stragan z plastikowym badziewiem dla dzieci?! Podobno popularnym i szybkim sposobem na zbijanie fortuny w tym regionie jest szmuglowanie zabronionych substancji psychoaktywnych, ale słyszałem, że hiszpańskie więzienia nieco różnią się od hoteli All inclusive, więc wolałbym wybrać jakieś mniej stresujące zajęcie?! Czekam na Wasze porady!😂😂🤦‍♂️ Zanim jednak wybiorę leniwe życie nad Morzem Śródziemnym chciałbym Was dziś wieczorem zaprosić na Domówkę u Dowborów!! Dziś o 22.00 będziemy gościć u siebie @natalia.kukulska , którą namawialiśmy od wielu tygodni! W końcu zgrały się nasze kalendarze i dziś u @joannakoroniewska w końcu się zobaczymy!! #hiszpania #nowapraca #pogoda #slonce #palmy #noweżycie #domówkaudowborów #gosc

Rozwiń

Wciąż dostaje pytania - o co Ci chodziło z tym zapuszczaniem długich włosów?! Co to był za głupi pomysł?? Otóż o to chodziło - miało być jak po lewej, a wyszło… jak zwykle.🤦‍♂️😂 Za dużo lodów, za mało siłki i zero espresso w łóżku z rana😜. A miało być tak pięknie😬! Co poszło nie tak⁉️🤷‍♂️😂 Zdjęcie podkradzione @malgorzatadomagalik - dzięki za inspirację.😜👍🙏🏻 #oczekiwania #rzeczywistość #coposzłonietak #kiedysjeszczebedesexy

Rozwiń

I jak ja mam się odchudzać?! Zjeść wszystko czy zostawić coś dla naszych uczestników?! Jak myślicie kto najbardziej zasłużył na wygraną w 15.edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo?? Finał już za chwileczkę w Polsacie, o 20.00‼️ Wpadajcie i piszcie jak Wam się podoba!! To zeżreć czy nie zeżreć??🤔🤔😂😂🤷‍♂️ #twojatwarzbrzmiznajomo #show #slodycze #final #dylemat

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków