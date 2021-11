Co słychać u Izabeli Janachowskiej? Sprawdź, jakie najnowsze zdjęcia dodała na swój Instagram

Izabela Janachowska to znana wedding plannerka, która swoją rozpoznawalność zawdzięcza popularnych programom telewizyjnym o tematyce ślubnej. Na swoim Instagramie zamieszcza wiele zdjęć rodzinnych oraz pokazuje swoje modowe stylizacje. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "Zostawiam kilka zdjęć z wczorajszej premiery filmu „Dom Gucci”. Zgadniecie które jest moje ulubione? 🤭😜 #moviepremiere #houseofgucci #cinemalover #fashionlove #ladygagafan #redcarpetready #popcornaddict 🍿. "

Izabela Janachowska jest ekspertką ślubną, prezenterką telewizyjną, blogerką i byłą tancerką. Bardzo dużą popularność zawdzięcza rozpoczęciu działalności ślubnej, do której zainspirowały ją przygotowywania do własnego ślubu. Izabela Janachowska prowadziła wiele programów telewizyjnych o tematyce ślubnej. Aktualnie prowadzi także własną stronę internetową, na której dzieli się różnorodnymi poradami na temat ślubów. Na swoim Instagramie Izabela Janachowska umieszcza zdjęcia z podróży oraz uwiecznia chwile rodzinne i zawodowe.

Nowe zdjęcia od Izabeli Janachowskiej. Sprawdź Instagram wedding plannerki

Zostawiam kilka zdjęć z wczorajszej premiery filmu „Dom Gucci”. Zgadniecie które jest moje ulubione? 🤭😜 #moviepremiere #houseofgucci #cinemalover #fashionlove #ladygagafan #redcarpetready #popcornaddict 🍿

🤍Kochane! Chciałabym podzielić się z Wami moim najnowszym ulubieńcem. Doskonale wiecie, że jestem ogromną fanką @jlo, nie mogłam więc nie sprawdzić jej najnowszej 👉🏼wody perfumowanej-Jennifer Lopez One. 🌸Zapach jest kwiatowo-drzewny, otulający, ciepły i w pełni wegański!

Teraz wszystkie możemy być jak Jennifer

#współpraca #jenniferlopez #jlo #jlofragrances #jenniferlopezone

Let the wind kiss your face 😘 #jbr #bluewatersdubai #aindubai #yachtdubai #windinmyhair #sunsetlover

#genifique7dayschallenge za mną! ✨ Moje wyzwanie z marką @lancomeofficial dobiega końca! Tak jak wspominałam Wam na moim instastories, serum Advanced Génifique testowałam w naprawdę trudnych warunkach. Przyznam, że nie spodziewałam się tak szybkich efektów. Mocne słońce sprawiło, że moja skóra była znacznie przesuszona. Wystarczyło zaledwie 7 dni regularnego stosowania serum, aby poczuć znaczącą różnicę – zobaczcie zdjęcie przed i po! Buzia stała się nawilżona i napięta.

Serum zostanie w mojej kosmetyczce już chyba na dobre!🤍 Jeśli Wy chcecie rozpocząć wyzwanie, to serum Génifique znajdziecie na stronie @notino_pl.Z KODEM🖤: BLACK otrzymacie rabat 15% na kosmetyki do pielęgnacji. #lancome #skincare #kobietylancome #genifiquechallenge #lancomewspółpraca

Fly high and touch the sky 🦅 #dubailifestyle #helicopterride #dubaifromthesky #familytime #familyholidaysarethebest

Inner beauty needs no make up🌟 #innerbeauty #nomakeuplook #celebratinglife #holidaymood #towelday

A gdyby tak mieć rydwan… na kogo by padło? ⏳🪙⚖️🏺😝 #chariot #whosnext

What a nice night for an evening… 🌟🥂🧡 #perfectevening #dateyourhusband #travelmore

#sunnydays #mytime #sunglassesaddict

🥂 #dubainights #burjkhalifa #spectacular #friendtime

