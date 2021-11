Co słychać u Dawida Kwiatkowskiego? Zobacz najnowsze fotki, które udostępnił na swoim Instagramie Newsroom 360

Dawid Kwiatkowski to piosenkarz młodego pokolenia, który jest idolem wielu nastolatek. Ma na swoim koncie kilka albumów muzycznych. Na swoim Instagramie udostępnia zdjęcia z tras koncertowych, sesji reklamowych oraz fotki z najbliższymi. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "czy to dzieje się naprawdę? OHMYGOOOD, co to będzie! 😫🎼🎤Start sprzedaży: 30.11.2021 od godziny 16:00!do zobaczenia?. "