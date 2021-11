Co słychać u Ani Lewandowskiej? Czy ma nowe zdjęcia na Instagramie?

Ania Lewandowska to znana polska sportsmenka, z licznymi osiągnięciami w karate. Ania to niewątpliwie osobowość medialna, promująca zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i poprawne odżywanie. Na swoim Instagramowym profilu Ania dzieli się poradami i ważnymi chwilami swojego życia. Sprawdź, czy nie wrzuciła nowej fotki. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "Kochani, u nas nadal trwa Black Friday!🖤Ja skorzystałam dziś z kilku fajnych okazji i dzięki temu większość świątecznych prezentów mam już z głowy 😎🎁A Wy? Pochwalcie się, co dobrego (czyt. zdrowego! ☺️) upolowaliście? To były świadome zakupy czy wpadliście w promocyjne szaleństwo? 🛍🛒Dla siebie? Czy może dla najbliższych? 🤔Wolicie dostawać prezenty czy je rozdawać? Ja zdecydowanie to drugie! 🎁❤️ [email protected] _training_by_ann @foods_by_ann @levannsupplements @phlov_by_anna_lewandowska @supermenu_by_anna_lewandowska @healthycenterbyann. "