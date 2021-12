Co słychać i Arkadiusza Milika? Sprawdź nowe zdjęcia od znanego piłkarza, którymi dzieli na na swoim Instagramie

Najnowsze fotki Arkadiusza Milika na jego Instagramie

Nous sommes tous désolés de la défaite, mais la saison est longue et nous devons juste travailler dur et gagner. Focus sur la prochaine course ⚽️

We are all sorry for the defeat, but the season is long and we just have to work hard and win. Focus on the next match ⚽️