Co robić w walentynki? Jak zaskoczyć swoją drugą połówkę? Podpowiadamy, jak miło spędzić dzień zakochanych

Most z kłódkami - jeśli macie w pobliżu most, do którego zakochani przyczepiają kłódki, a wy jeszcze tego nie zrobiliście, to może być dobry moment. Najpierw zafundujcie sobie spacer, a następnie przyczepcie kłódkę z waszymi inicjałami do mostu. To bardzo romantyczny gest!

Trening w parze - jeśli jesteście aktywną parą i tak właśnie lubicie spędzać czas, to dobrym pomysłem będzie wspólnie odbyty trening. W Internecie znajdziecie mnóstwo pomysłów na treningi specjalnie przygotowane tak, by ćwiczenia wykonywane były w parze. Zbliży was to do siebie, aktywnie spędzicie czas, a następnie możecie wziąć wspólną kąpiel lub prysznic.