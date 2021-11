Co powinna zrobić opozycja ws. kryzysu na granicy? Sondaż nie pozostawia wątpliwości

W sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków, "czy opozycja powinna współpracować z rządem ws. kryzysu na granicy Polski z Białorusią?".

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało aż 69,8 proc. badanych. Przeciwnego zdania było zaledwie 8,4 proc. ankietowanych. 21,8 proc. wybrało odpowiedź: "nie mam zdania".

– Częściej za współpracą opozycji z rządem są mężczyźni (71 proc.), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (72 proc.), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (76 proc.) oraz osoby z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (85 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które uważają, że w tej sprawie opozycja powinna współpracować z rządem – z 56 proc. w grupie do 24 lat, do 75 proc. wśród osób powyżej 50 lat – skomentował wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.