Co Polska powinna zrobić ws. Turowa? Wiceminister Ozdoba: „Nie płacić ani jednego eurocenta”

Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska pytany przez polskatimes.pl o to, czy po decyzji TSUE spodziewa się dalszego usztywnienie stanowiska po stronie czeskiej, odpowiedział, że obawia się, iż niestety „do momentu, aż skończy się gorączka wyborcza w tym kraju, będzie to trudne wyzwanie”. – Mam jednak nadzieję, że jak najszybciej uda się ten problem rozwiązać – dodał.

Decyzję w sprawie Turowa podjęła jedna osoba – wiceprezes TSUE, Rosario Silva de Lapuerta. Kara nałożona na Polskę ma być naliczana od dnia doręczenia postanowienia do chwili, w której nasz kraj zastosuje się do postanowienia z 21 maja. Wówczas to TSUE nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy z wniosku Czech. Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

- Polska nie może się zgodzić na to, by zamknąć kopalnię Turów i spowodować kryzys energetyczny dla setek tysięcy polskich obywateli - mówił podczas briefingu prasowego rzecznik rządu Piotr Müller.

Wiceminister dopytywany, czy po postanowieniu TSUE strona czeska może jeszcze w jakiś sposób eskalować swoje żądania wobec Polski w sprawie Turowa powiedział, że – w jego ocenie – nie. – Mamy wątpliwości prawne co do tego, czy w ogóle była podstawa do jednoosobowej decyzji pani sędzi Rosario Silva de Lapuerty, która znana jest z takiego podejścia do Polski. Nie zauważa innych problemów, wyłącznie chce bawić się w działania polityczne. To jest kompromitujące dla całego TSUE. Uważam, że to ważny moment w kontekście dalszej oceny tego organu, który jest w tej chwili kompromitowany przez sędzię. Sędzia ta jest – przypomnijmy – wyłaniana decyzją grona politycznego. Opozycja w żaden sposób nie podnosi larum w tej sprawie – wyjaśnił.