Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 9.10.2021

[email protected] _pl: Przeżyjmy zatem tę sposobność spotkania, słuchania i refleksji jako czas łaski,który w radości Ewangelii pozwoli nam wykorzystać co najmniej trzy szanse. Pierwszą z nich jest dążenie, nie sporadycznie, lecz strukturalnie, do Kościoła synodalnego: miejsca otwartego. https://t.co/UA4GCYnA62

[email protected]_pl: Można sprowadzić Synod do wydarzenia nadzwyczajnego, ale fasadowego (...). Synod jest natomiast drogą prawdziwego rozeznania duchowego, którego nie podejmujemy po to, by dać dobry obraz samych siebie, ale po to, by lepiej współpracować w dziele Boga w dziejach. https://t.co/qCPJkC9W3v