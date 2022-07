Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 9.07.2022

#BibliaNaDziś: "Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie" (Mt 10, 24-33).

Z syntezy synodalnej diecezji @drohiczynska: Aby być „bardziej razem” i skutecznie ewangelizować musimy wciąż na nowo uczyć się innych: jak ich słuchać, aby zrozumieć co chcą nam powiedzieć i jak do nich mówić, aby oni zrozumieli co chcemy im przekazać.

#BpChrząszcz: #Rekolekcje to skupienie, budowanie wspólnoty, cieszenie się sobą. To czas, kiedy bardziej pozwalamy Panu Bogu działać. Bardziej nadstawiamy uszu, by Jego słowo do nas docierało i nas przemieniało [...] https://t.co/OBDR8LuF7L