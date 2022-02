Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 9.02.2022

Tweet Episkopatu z 9.02.2022: ""RT @niedziela_pl: ­čö┤Ewangelia m├│wi jasno: mamy przyjmowa─ç obcokrajowc├│w, ale jak ju┼╝ wspomnia┼éem nauczanie Jezusa nie jest naiwne - m├│wi bpÔÇŽ. """

Episkopat regularnie udost─Öpnia r├│┼╝ne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews mo┼╝na znale┼║─ç nawet kilka tweet├│w w ci─ůgu dnia. Dotycz─ů one wszelkich spraw, kt├│re mog─ů zainteresowa─ç wiernych. Jakie s─ů najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze? EpiskopatNews na Twitterze

RT @niedziela_pl: ­čö┤Ewangelia m├│wi jasno: mamy przyjmowa─ç obcokrajowc├│w, ale jak ju┼╝ wspomnia┼éem nauczanie Jezusa nie jest naiwne - m├│wi bpÔÇŽ

RT @rzecznikKEPpl: 25-lecie obecno┼Ťci w sieci obchodzi dzi┼Ť tygodnik katolicki @niedziela_pl. O roli internetowych tre┼Ťci przekonali┼Ťmy si─ÖÔÇŽ

RT @rwatykanskie: Papie┼╝ do Polak├│w: m├│dlcie si─Ö za wstawiennictwem ┼Ťw. J├│zefa o uzdrowienie, nawr├│cenie i dobr─ů ┼Ťmier─ç (audiencja og├│lna,ÔÇŽ

RT @BpIgnacyDec: W naszym ziemskim ┼╝yciu s─ů rzeczy i zadania wa┼╝ne i mniej wa┼╝ne. W ┼Ťrod─Ö V tygodnia zwyk┼éego Chrystus nam przypomina, ┼╝e nÔÇŽ

RT @BpmmMarek: ÔÇ×Nic nie wchodzi z zewn─ůtrz w cz┼éowieka, co mog┼éoby go uczyni─ç nieczystym; lecz to, co wychodzi z cz┼éowieka, to czyni cz┼éowiÔÇŽ

RT @niedziela_pl: ­čö┤W ┼Ťrod─Ö 9 lutego przypada 31. rocznica urodzin Heleny #Kmie─ç, ┼Ťwieckiej wolontariuszki misyjnej, kt├│ra zosta┼éa zamordowaÔÇŽ

Zach─Öcam Was do ofiarowania Waszych modlitw za wstawiennictwem ┼Ťw. J├│zefa, wypraszaj─ůc, by chorzy odzyskali zdrowie ÔÇô powiedzia┼é papie┼╝ @Pontifex_pl w pozdrowieniach do Polak├│w podczas ┼Ťrodowej #AudiencjaGeneralna. https://t.co/8ppwxsfPtt https://t.co/c1lALo0I6M

RT @JasnaGoraNews: B┼é. kard. Stefan #Wyszy┼äski: "ucieka─ç si─Ö do #Maryja, szuka─ç u Niej pociechy i zrozumienia nauczy┼é nas sam Chrystus, kt├│ÔÇŽ

RT @bpmsolarczyk: JEZUS CHRYSTUS przypomina, ┼╝e ÔÇ×Z wn─Ötrza bowiem, z serca ludzkiego pochodz─ů ÔÇŽÔÇŁ (Mk 7, 21) wszelkie owoce naszego ┼╝ycia. PÔÇŽ

#BibliaNaDzi┼Ť: "S┼éuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewn─ůtrz w cz┼éowieka, co mog┼éoby uczyni─ç go nieczystym; lecz to, co wychodzi z cz┼éowieka, to czyni cz┼éowieka nieczystym. Kto ma uszy do s┼éuchania, niechaj s┼éucha!" (Mk 7, 14-23).

RT @EWTNPL: VIDEO | Papie┼╝ Benedykt XVI napisa┼é osobisty list w sprawie raportu dotycz─ůcego nadu┼╝y─ç opublikowanego przez archidiecezj─Ö monaÔÇŽ

RT @pdm_missio: Adoracj─ů i komplet─ů zako┼äczy┼é si─Ö drugi dzie┼ä #RadaKrajowaPDM2022 w Centrum Misji Afryka┼äskich w Borz─Öcinie Du┼╝ym. https://ÔÇŽ

RT @niedziela_pl: ­čĄŁSojusz przedstawicieli #Ko┼Ťcio┼é├│w i organ├│w ┼Ťcigania chce podj─ů─ç dzia┼éania przeciwko wsp├│┼éczesnemu niewolnictwu i handloÔÇŽ

RT @ArchLodz: #abpRy┼Ť: Pan B├│g naprawd─Ö mo┼╝e nas zawr├│ci─ç do miejsca, z kt├│rego chcieli┼Ťmy odej┼Ť─ç! W tym miejscu mo┼╝e nam pokaza─ç, wa┼╝n─ůÔÇŽ

RT @Pontifex_pl: We wspomnienie ┼Ťw. J├│zefiny Bakhity #M├│dlmysi─Öwsp├│lnie za ofiary handlu lud┼║mi, zbrodni, kt├│ra najbardziej dotyka kobietyÔÇŽ

RT @Pontifex_pl: Handel lud┼║mi jest przemoc─ů! Przemoc, z powodu kt├│rej cierpi ka┼╝da kobieta i ka┼╝da dziewczynka, jest otwart─ů ran─ů w cieleÔÇŽ

RT @BpmmMarek: "Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie (Mk 7,6). Sama wiara, ┼╝e B├│g istnieje, nie wystarcza, by zÔÇŽ

#Zdjęcia z konferencji prasowej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie-Międzylesiu przed XXX #ŚwiatowyDzieńChorego - https://t.co/fRIdx36FI7 https://t.co/KN6tfXPzRZ

RT @BpIgnacyDec: ÔÇ×Jak mi┼éa, Panie, jest ┼Ťwi─ůtynia TwojaÔÇŁ. Ta ┼Ťwi─ůtynia to nie tylko budowla materialna, ale to przede wszystkim nasz rozumnÔÇŽ

RT @pdm_missio: 26-27 listopada 2022 odb─Ödzie si─Ö Sesja Misjologiczna i Czuwanie PUM na Jasnej G├│rze. B─Ödzie to czas ┼Ťwi─Ötowania 150. rocznÔÇŽ

