Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 8.11.2021

[email protected]_pl: Jezus dostrzega to, że uboga wdowa wrzuca do skarbony wszystko, co ma. Nie ma już nic, ale wszystko znajduje w Bogu. Nie boi się utraty tego, co ma, bo ufa w obfitość Boga, który pomnaża radość tych, którzy dają. Dlatego Jezus proponuje ją jako nauczycielkę wiary. https://t.co/VjZFLQKPD9