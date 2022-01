Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 6.01.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Powołanie misjonarskie to szczególny rodzaj powołania, który sprawia, że Kościół może posyłać z darem Ewangelii na przysłowiowe krańce ziemi – powiedział bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

#BibliaNaDziś: "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2, 1-12). https://t.co/0Z4DUUsrRz

RT @StanislawBudzik: Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie, Gwiazda nowego imienia? Mędrcy wołają: Ciesz się narodzie, To gwiazda twego zb…

RT @ArchKrakowska: Już jutro orszaki wyruszą z kościołów, by dzielić się radością z obecności Bożej Dzieciny wśród nas. W krakowskim Orszak…

RT @ArchiGdansk: Zapraszamy do udziału w pomorskich @Orszak3Kroli, by pokłonić się Świętej Rodzinie.

RT @rwatykanskie: "Myślę o tych wszystkich, którzy otwierają się na przyjęcie życia poprzez drogę adopcji. To jedna z najdoskonalszych form…

RT @pdm_missio: Delegacja #kolędnicymisyjni zapukała do drzwi Nuncjatury Apostolskiej. „W imieniu @Pontifex_pl dziękuję za to, co robicie d…