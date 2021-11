Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 5.11.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @ordynariat: Zapraszamy do udziału w wojskowych zaduszkach z Katedry Polowej Wojska Polskiego.https://t.co/w9flvpMP6A https://t.co/pUEVU…

RT @KosciolWschod: Dzisiejsza uroczystość i modlitwa przy warszawskim pomniku Henryka Sławika i Józsefa Antalla. To bohaterowie Polski i W…

RT @ordynariat: W 227. rocznicę Rzezi Pragi (1794 r.) pod krzyżem upamiętniającym to wydarzenie odmówiona została modlitwa w intencji ofia…

RT @MivaPolska: MIVA Polska w LISTOPADZIE zaprasza do udziału w akcji #RatujemyŻycie #MisyjnyAmbulans Głównym jej celem jest wsparcie dla m…

S. Magdalena Abramow Newerly, podczas konferencji prasowej @agencja_KAI opowiedziała m. in. o aktualnych wystawach w Muzeum #ZygmuntSzczęsnyFeliński. https://t.co/CmN6Qu4CyE

S. Janina Kierstan, podczas konferencji prasowe @agencja_KAI wspomniała, że abp #SzczęsnyFeliński przekazał siostrom Franciszkankom, by kształtowały serca najmłodszych przez otwarte serca kobiece. S. Kierstan podkreśliła, że te słowa są wciąż żywo zachowywane w Zgromadzeniu. https://t.co/v0xYAbyQt5

Abp #ZygmuntSzczęsnyFeliński założył m. in. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. S. dr Antonietta Frącek, w @agencja_KAI opowiedziała o początkach jego powstania.

Ks. dr Robert Ogrodnik, historyk, na konferencji prasowej @agencja_KAI związanej z 200. rocznicą urodzin św. abp. #ZygmuntSzczęsnyFeliński: Kiedy czyta się listy, to bezsprzecznie we wszystkich przekazach wybrzmiewa jeden ton; to był święty kapłan, święty człowiek, święty Polak. https://t.co/aHLoQty37t