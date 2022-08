Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 5.08.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

„Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich” to dokument Komisji Nauki Wiary #KEP skierowany do członków, liderów, założycieli oraz przełożonych wspólnot i ruchów formacyjno-ewangelizacyjnych jako narzędzie rozeznawania komunii wspólnoty z Kościołem.

RT @RadioWarszawa: ⛪️🚶 – Niezależnie od tego, co się dzieje, trzeba wczuć się w intencje Boże - mówił bp @Diecezja_DWP Romuald Kamiński ⤵️…

RT @Pontifex_pl: Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na…

W sobotę, 6 sierpnia, w Zuzeli @diecLomzynska odbędą się uroczystości związane ze 121. rocznicą urodzin i 98. rocznicą święceń kapłańskich Stefana Wyszyńskiego (3 sierpnia). Zuzela to miejsce urodzin i chrztu Błogosławionego.

RT @BpIgnacyDec: Jezus stawia nam wielkie wymagania, ale nikogo do niczego nie zmusza, tylko zachęca i zaprasza. Niekiedy trudno jest racjo…

RT @ReligiaTVP: Sierpień to w polskim kościele miesiąc trzeźwości. O tym, że alkohol nie jest warunkiem udanej zabawy, przekonywali uczestn…

RT @sdmgrzegorz: Jak wiele rzeczy i spraw trzeba jeszcze przybić we mnie do krzyża, aby więcej było we mnie Boga niż mnie samego.