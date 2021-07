Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 5.07.2021

NOWE Oto pi艂karze, kt贸rzy w tym sezonie wr贸cili do Ekstraklasy. Pami臋tacie ich?

Wydaje si臋, 偶e w tym sezonie padnie rekordowa liczba pi艂karzy, kt贸rzy do艂膮czyli do zespo艂贸w polskiej Ekstraklasy, maj膮c ju偶 za sob膮 wyst臋py w niej. Lech Pozna艅 pozyska艂 trzech wa偶nych pi艂karzy, do P艂ocka zawita syn marnotrawny, ale i by艂y napastnik Bia艂ej Gwiazdy. Nie brak r贸wnie偶 uczestnika Ligi Mistrz贸w z Legi膮. Oto pi艂karze, kt贸rzy w tym sezonie wr贸cili do Ekstraklasy!