Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 5.01.2022

RT @rwatykanskie: "Myślę o tych wszystkich, którzy otwierają się na przyjęcie życia poprzez drogę adopcji. To jedna z najdoskonalszych form…

RT @pdm_missio: Delegacja #kolędnicymisyjni zapukała do drzwi Nuncjatury Apostolskiej. „W imieniu @Pontifex_pl dziękuję za to, co robicie d…

W ramach przygotowań do X #ŚwiatoweSpotkanieRodzin, które odbędzie się w czerwcu br. w Rzymie, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin @DRodzin przygotował materiały duszpasterskie do poprowadzenia adoracji w miesiącach od stycznia do czerwca. https://t.co/9ZLoXHukWU https://t.co/ScXpguK4C7

RT @CaritasPolska: Rok Rodziny zaczynamy z przytupem! Widowisko w święto 3Króli wyemituje na swoich antenach @TVP! Będzie to multimedialna…

RT @JasnaGoraNews: Bp A. Przybylski do dyrektorów placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich: Jeżeli nie przyp…

RT @BpmmMarek: Ileż to razy mieliśmy okazję być narzędziem przekazywania powołania od Pana swoim przyjaciołom, krewnym. Ilu ludziom powiedz…

RT @bpAndrzejCzaja: W niedzielę 16 stycznia w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu zostanie otwarty proces beatyfikacyjny świątobliwe…

W dniach 13-16 stycznia br. odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie pod patronatem honorowym bp. Grzegorza Kaszaka. Festiwal rozpocznie się koncertem inauguracyjnym 10 stycznia o godz. 19, a zakończy Koncertem Galowym, 16 stycznia o godz. 16. https://t.co/UJ5bU4KS90

RT @BpIgnacyDec: Ewangeliczne relacje o powoływaniu pierwszych uczniów przez Chrystusa są dla nas okazją, aby pochylić się nad naszym życio…

Idźmy w tym nowym roku za światłem Chrystusa. Niech Jego obecność przenika wasze serca, wasze rodziny, środowiska pracy, waszą Ojczyznę – powiedział @Pontifex_pl w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej #AudiencjaGeneralna. https://t.co/XscmQWhClm https://t.co/8wgaUAAR7O

RT @pdm_missio: [DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MISJOM] Bp Jan Piotrowski, przewodniczący @misjepl napisał specjalny komunikat. Wspomina o Krajowy…

RT @sdmgrzegorz: Kiedy Jezus powołuje pierwszych uczniów, nie zaprasza ich do modlitwy, ale do pójścia za Sobą. To oni za jakiś czas popros…

RT @bpmsolarczyk: BÓG objawia SWOJE Życie tym, którzy z wrażliwością Wiary potrafią szukać, dostrzec i przyjąć dary JEGO Miłości. Z szacunk…

W Uroczystość Objawienia Pańskiego wspominamy mędrców ze Wschodu, którzy oddali pokłon nowo narodzonemu Jezusowi i w ten sposób uznali Go za Boga. My również, za ich przykładem, uznajemy w Nim naszego Pana i Zbawiciela – powiedział @rzecznikKEPpl. https://t.co/9nIoRsiSoR https://t.co/0syxNCFitj

#BibliaNaDziś: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego" (J 1, 43-51).

RT @niedziela_pl: Pod hasłem „Dzień dziś wesoły” 6 stycznia w #Warszawa w 668 miejscowościach w #Polska przejdą Orszaki Trzech Króli👑👑👑. Od…

RT @DoxaFM: Przed nami obchody jubileuszu 50-lecia Diecezji Opolskiej. @bpAndrzejCzaja

https://t.co/n1VhFWx2Zp

RT @Pontifex_pl: #MódlmysięWspólnie aby ludzie, którzy cierpią z powodu dyskryminacji i prześladowań religijnych, mogli znaleźć w społeczeń…

RT @plusradom: [email protected] dziś w @plusradom mówił o swoich spotkaniach w parafiach, potrzebach duszpasterskich i nowych inicjatywach. N…

RT @Pontifex_pl: Dając nam swojego Syna Jezusa, Bóg ofiarowuje braterstwo opierające się na prawdziwej miłości, zdolnej do spotkania z inny…

