Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 4.10.2021 Newsroom 360

Jakie są najnowsze tweety Episkopatu? iStock

EpiskopatNews na swoim profilu na Twitterze napisał 4.10.2021: ""Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem [...] #BibliaNaDziś: Łk 10, 25-37. "".