Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 3.09.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Jezus powiedział do św. Małgorzaty Alacoque: "Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych". https://t.co/Gku5ykGbL9

#BibliaNaDziś: "Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli" (Łk 5, 33-39).

Kanoniczne objęcie archidiecezji białostockiej @BialArchi przez nowego metropolitę abp. Józefa Guzdka odbędzie się w piątek, 3 września o godz. 15.00. Ingres do archikatedry w sobotę, 4 września o godz. 11.00. Transmisje: YouTube ArchiBial MEDIA

RT @RadioMaryja: Rozpoczęła się XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Spotkaniu…

RT @rwatykanskie: Watykański sekretarz stanu wskazał na czynniki, które zagrażają projektowi europejskiemu. Należą do nich słabnące zaufani…

RT @Pontifex_pl: Na początku jest Miłość, Miłość Boga. Wszystko to czym jest życie, wszystko to, co jest piękne, dobre i prawdziwe pochodzi…