Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 3.08.2022

[email protected]_pl do Polaków podczas #audiencjageneralna: W sierpniu wielu z was pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Proszę was, ofiarujcie trud waszego pielgrzymowania także za Kościół, o pokój w całym świecie, a szczególnie na Ukrainie. https://t.co/7PAFjgr5AM