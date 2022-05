Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 30.05.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @sdmgrzegorz: Nie swoją siłą człowiek zwycięża świat. To "moc z wysoka", dar Ducha Świętego czyni nas wiernymi świadkami Chrystusowego z…

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen. https://t.co/s2fXyF2b2n

#BibliaNaDziś: "Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga" (Kol 3, 1).

RT @rwatykanskie: Franciszek po modlitwie Regina Coeli zachęcił do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju 31 maja, w liturgiczne św…

RT @arch_katowicka: Trwa Msza św. podczas pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Przewodniczy abp Jan Romeo Pawłowski z Wat…

RT @arch_katowicka: #abpSkworc w Piekarach: Świat, który znamy i który od pokoleń budujemy, jego kultura i gospodarka, wszystko to, co do t…