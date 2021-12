Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 27.12.2021

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

#BibliaNaDziś: "To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się" (1 J 1, 1-4).