Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 25.08.2021

Remont drogi S11 Poznań - Kórnik skończy się na początku listopada. Kierowcy narzekają, ale muszą się liczyć z kolejnymi utrudnieniami

Od miesiąca kierowcy, którzy podróżują trasą S11 z Poznania do Kórnika, muszą zmagać się z ogromnymi utrudnieniami. Są one spowodowane remontem nawierzchni na całym odcinku drogi od węzła Krzesiny do węzła Kórnik. Opublikowany został harmonogram prac, z którego wynika, że trasa zostanie planowo oddana do użytku na początku listopada.