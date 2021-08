Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 23.08.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Wizyta #AdLimina2021, #Synod biskupów oraz @beatyfikacja to główne tematy zbliżającego się spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych - poinformował #bpMiziński, sekretarz generalny #KEP.

#Wyszyński był oddany i gotowy do służby drugiemu człowiekowi. O miłości do bliźniego opowiada Elżbieta Nitka z Ruchu Apostolskiego Rodzina Rodzin.

RT @arch_katowicka: Bp Śmigiel w Piekarach: Dzisiejszy świat traci nadzieję, a my Kościół - nasze rodziny - powinniśmy być dla świata znaki…

RT @ekaipl: Pielgrzymka stanowa kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich to od wielu lat tradycja. W ubiegłym roku, z powodu pandemii, nie odb…

RT @BialArchi: Kto chce wejść na szczyt, musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go. Zły to taternik czy alp…

[email protected]_pl podczas modlitwy #AniołPański: Bóg prosi nas, byśmy szukali Go w relacji z Chrystusem i naszymi braćmi, których spotykamy na drodze życia.

Bóg stał się ciałem i krwią: zniżył się do tego stopnia, że ​​stał się człowiekiem takim jak my. https://t.co/mThMsRLQ5l