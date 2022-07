Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 22.07.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @BpmmMarek: Żydowska mądrość powiada, że ludzie są w stanie usłyszeć tylko to, co są gotowi usłyszeć. Maria Magdalena zobaczyła tyle, il…

RT @diecezjazg: Diecezjalne piesze pielgrzymki do Częstochowy: https://t.co/HVpzaVcQiW

Bp Rafał Markowski w 80. rocznicę pierwszego transportu Żydów do Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Zagłady w Treblince: "Nigdy więcej nienawiści, zabijania, wrogości i pogardy. Droga pokoju, braterstwa i solidarności jest możliwa".

Święto św. Marii Magdaleny

#BibliaNaDziś: " Jezus rzekł do niej: «Mario!». A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: «Nauczycielu»" (J 20, 1. 11-18). https://t.co/DF2stiHuuS