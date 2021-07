Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 22.07.2021

Kolejki NFZ w woj. mazowieckim do pulmonologa. Dane aktualne na 22.07.2021

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö, jaki jest najbli┼╝szy termin do pulmonologa na NFZ w wojew├│dztwie mazowieckim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafi─ů by─ç bardzo d┼éugie. Mo┼╝na te┼╝ zwraca─ç uwag─Ö na dost─Öpne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej plac├│wce medycznej, gdzie kolejki NFZ s─ů cz─Östo kr├│tsze i szybciej mo┼╝na si─Ö dosta─ç do specjalisty. Ile czasu (stan na 22.07.2021) trzeba czeka─ç w kolejce do pulmonologa na NFZ w wojew├│dztwie mazowieckim? Sprawd┼║ nasze zestawienie, z kt├│rego dowiesz si─Ö, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbli┼╝szym mo┼╝liwym terminie w Twoim wojew├│dztwie.